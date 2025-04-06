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Царьград

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Видео с телами погибших за отдельную плату: Командир штурмовиков развернул беспрецедентный бизнес

Видео с телами погибших за отдельную плату: Командир штурмовиков развернул беспрецедентный бизнес

Командир штурмовиков развернул беспрецедентный бизнес на горе матерей - видео с телами погибших отправляли "за отдельную плату".

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Комментарии
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Вера смелых
Разбираться с тем, что творят бандеровцы, начали наши военные?! Бред какой-то. Там одна разборка должна быть - огневая.  Этот &quot;северный ветер&quot; не в свое дело нос суёт... Или это тоже бандеровский сайт?...
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