❗️В Симферополе подпольный игровой клуб принёс организаторам 3,5 млн рублей, теперь им грозит срок В апреле этого года местный житель предложил знакомым организовать азартные игры вне игорной зоны.
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❗️В Симферополе подпольный игровой клуб принёс организаторам 3,5 млн рублей, теперь им грозит срок В апреле этого года местный житель предложил знакомым организовать азартные игры вне игорной зоны.