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ФедералПресс

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«Яндекс» восстанавливает сервисы после атак ВСУ: кто и как помогает компании

«Яндекс» восстанавливает сервисы после атак ВСУ: кто и как помогает компании

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Беспилотники за несколько дней атаковали три дата-центра «Яндекса»: 8 октября пострадал объект в Сасове Рязанской области, 9-го – в Калуге, а в ночь на 11 октября – во Владимире.

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