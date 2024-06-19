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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайман повторил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (15). Он делит его с Кросби и Овечкиным

Хайман повторил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (15). Он делит его с Кросби и Овечкиным

Форвард «Эдмонтона» впервые отличился в финальной серии Кубка Стэнли, забив «Флориде» в пятом матче (5:3, 2-3).

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