Кучеров забросил 12-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Монреалем». У него 47 очков в 30 играх

Кучеров забросил 12-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Монреалем». У него 47 очков в 30 играх

Никита Кучеров забросил 12-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Монреалем». Форвард помог «Тампе» обыграть «Канадиенс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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