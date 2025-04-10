Мария Голубкиной поделилась архивным фото с молодой мамой

Мария Голубкина показала знаменитую маму в молодости. Спустя почти три недели после ухода из жизни легендарной Ларисы Голубкиной, ее дочь Мария, хранящая молчание в социальных сетях в этот непростой период, наконец, поделилась с поклонниками редким и трогательным архивным снимком с любимой мамой.