Страна и люди
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Страна и люди

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Пока Зеленский попрошайничает по миру, Зеленская в США у Картье покупает украшений на 1 100 000 долларов

Пока Зеленский попрошайничает по миру, Зеленская в США у Картье покупает украшений на 1 100 000 долларов

Юрий Кот Это не наша с вами пропаганда или фантазия. Это статья американского журнала The Nation:   "Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена потратила в Нью-Йорке более 1 млн долларов на украшения Cartier".

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич Савенков
Ну как же без &quot;цацок&quot; (игрушки по украински) уехать из Нью-Йорка. А обо всем остальном, так евреи люди мира, а не одной отдельно взятой страны. Вон у нас все состоявшиеся евреи, в основной своей массе, живут в Лондоне или в его пригородах, а деньги выкачивают из России и всех это устраивает и не смущает, это о руководстве страны. Вон Чубайс-Сигал уехал, живёт в Глазго, вывез, говорят, 30 миллиардов долларов, а РОСНАНО обанкротилось из-за долгов на 1(один) миллиард тех же долларов. Спит спокойно и пишет мемуары из Глазго о том как он проводил приватизацию в России пр Ельцине. Круто!
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