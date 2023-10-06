Пока Зеленский попрошайничает по миру, Зеленская в США у Картье покупает украшений на 1 100 000 долларов

ВН

Валерий Николаевич Савенков

Ну как же без "цацок" (игрушки по украински) уехать из Нью-Йорка. А обо всем остальном, так евреи люди мира, а не одной отдельно взятой страны. Вон у нас все состоявшиеся евреи, в основной своей массе, живут в Лондоне или в его пригородах, а деньги выкачивают из России и всех это устраивает и не смущает, это о руководстве страны. Вон Чубайс-Сигал уехал, живёт в Глазго, вывез, говорят, 30 миллиардов долларов, а РОСНАНО обанкротилось из-за долгов на 1(один) миллиард тех же долларов. Спит спокойно и пишет мемуары из Глазго о том как он проводил приватизацию в России пр Ельцине. Круто!