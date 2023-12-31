В Амстердаме прошла демонстрация против поставок вооружения Украине

Жители Амстердама провели новую демонстрацию за мир и против поставок вооружения Украине. Шествие из десятков людей с белыми флагами прошло на центральной площади Дам, а затем прошли по городским улицам под бой барабанов.
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