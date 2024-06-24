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«Лилль» может продать Дэвида за 25-30 млн евро. Форвард интересен «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэму»

«Лилль» может продать Дэвида за 25-30 млн евро. Форвард интересен «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэму»

По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес к нападающему «Лилля» проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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