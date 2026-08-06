В МИД РФ сообщили, что Россия не получала от Украины предложений по возобновлению дипломатических контактов.
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В МИД РФ сообщили, что Россия не получала от Украины предложений по возобновлению дипломатических контактов.
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