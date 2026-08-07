Синоптик Цыганков: москвичей ожидает падение температуры на 5-7 градусов

На следующей неделе в Москве ожидается сильное понижение температуры воздуха после аномальной жары. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
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