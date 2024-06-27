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«Спартак» и Классен расторгли контракт. Защитник провел 5 матчей в минувшей РПЛ

«Спартак» и Классен расторгли контракт. Защитник провел 5 матчей в минувшей РПЛ

Договор 24-летнего защитника с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года. Классен выступал за московский клуб на протяжении 2,5 лет.

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