«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании 2 раза за 3 года. В 2023-м клуб взял титул

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Сегодня команда Карло Анчелотти одержала победу над «Леганесом» в 1/4 финала турнира – 3:2. В прошлом сезоне мадридский клуб вылетел из Кубка Испании на стадии 1/8 финала, уступив «Атлетико» (2:4).