Яцек Гуральски: «Суперкубок – возможность завоевать очередной трофей для «Кайрата»

Капитан «Кайрата» Яцек Гуральски дал интервью ПФЛК перед матчем за Суперкубок Казахстана. – Яцек, расскажите, пожалуйста, о подготовке вашей команды? – Вся подготовка прошла по плану, команда провела второй тренировочный сбор в Турции.