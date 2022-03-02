Яцек Гуральски: «Суперкубок – возможность завоевать очередной трофей для «Кайрата»

Капитан «Кайрата» Яцек Гуральски дал интервью ПФЛК перед матчем за Суперкубок Казахстана. – Яцек, расскажите, пожалуйста, о подготовке вашей команды? – Вся подготовка прошла по плану, команда провела второй тренировочный сбор в Турции.
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