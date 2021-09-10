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Минобороны России запускает новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий», посвященный Дню танкиста

Минобороны России запускает новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий», посвященный Дню танкиста

В разделе на основе исторических свидетельств из фондов ЦАМО РФ рассказывается о бессмертных подвигах, беспримерном мужестве и отваге, самоотверженности и преданности Отечеству воинов-танкистов нашей страны.

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