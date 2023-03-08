Военное обозрение

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Американское издание: Продолжение поддержки Украины грозит США полным истощением запасов боеприпасов крупных калибров

Американское издание: Продолжение поддержки Украины грозит США полным истощением запасов боеприпасов крупных калибров

Продолжение поддержки Украины грозит Соединенным Штатам полным истощением запасов боеприпасов крупных калибров и некоторых вооружений.

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