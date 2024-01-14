Mash: Галкина и Сердючку оштрафовали в ОАЭ на ₽2,4 млн за критику России

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, получили штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае, передает Mash.
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