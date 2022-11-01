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Смотрите видеообзор матча «Бавария» – «Интер»: голы Павара и Шупо-Мотинга и 6 побед в 6 матчах

Смотрите видеообзор матча «Бавария» – «Интер». Мюнхенцы одержали победу благодаря голами Бенжамена Павара и Эрика-Максима Шупо-Мотинга (2:0).

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