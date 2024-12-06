Шарлот* в суде извинился «за хайп»

Он утверждает, что не хотел осквернить Георгиевскую ленту и затронуть тему Победы в Великой Отечественной войне На заседании Самарского областного суда, где рассматривают уголовные дела в отношении певца Эдуарда Шарлота*, подсудимый принес извинения.