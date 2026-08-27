«Полар Сифуд Раша» отправит гумпомощь жителям Донбасса ко Дню шахтера

Ко Дню шахтера, который в 2026 году отмечают 30 августа, компания «Полар Сифуд Раша» готовит особый праздничный гуманитарный груз из свежей рыбы, чтобы у людей на Донбассе был шанс накрыть стол по случаю главного профессионального праздника региона .