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«Полар Сифуд Раша» отправит гумпомощь жителям Донбасса ко Дню шахтера

«Полар Сифуд Раша» отправит гумпомощь жителям Донбасса ко Дню шахтера

Ко Дню шахтера, который в 2026 году отмечают 30 августа, компания «Полар Сифуд Раша» готовит особый праздничный гуманитарный груз из свежей рыбы, чтобы у людей на Донбассе был шанс накрыть стол по случаю главного профессионального праздника региона .

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