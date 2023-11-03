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Джокович: трудно мыслить, когда в туалете проводишь больше времени, чем на корте

Джокович: трудно мыслить, когда в туалете проводишь больше времени, чем на корте

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих проблемах с пищеварением. Его слова передает L. "Трудно ясно мыслить, когда в последние несколько дней больше времени проводишь в туалете, чем на корте.

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