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Тайны дневника жены: шокирующая история случайной находки

Тайны дневника жены: шокирующая история случайной находки

Что, если самый обычный ремонт на кухне способен в одно мгновение превратить вашу жизнь в роман с непредсказуемым финалом? Я просто искал отвертку, а наткнулся на тайны дневника жены, которые перевернули все, что я знал о нашем браке.

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