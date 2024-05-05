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Эберль о встрече с Левом на матче «Баварии»: «Не обсуждали назначение. Если кто-то говорит, что не хочет тренировать «Баварию», значит, не хочет»

В субботу команда под руководством Томаса Тухеля на выезде проиграла «Штутгарту» (1:3) в матче 32-го тура Бундеслиги.

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