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Песков назвал позитивным продолжение посредничества США по Украине

Песков назвал позитивным продолжение посредничества США по Украине

Снижение занятости американских переговорщиков иранской проблематикой позитивно сказалось на продолжении посреднических усилий США по украинскому урегулированию.

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