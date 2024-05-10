Как прошел День Европы в Кишиневе

Noi.md подготовил фото и видеорепортаж с этого мероприятия. Официальное празднование Дня Европы в Кишиневе 9 мая началось с открытия в 12:00 «Европейского городка» на площади Великого национального собрания.
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