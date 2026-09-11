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Регионы России

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Владивостокский врач получил 1,5 года ограничения свободы за смерть пациента

Владивостокский врач получил 1,5 года ограничения свободы за смерть пациента

Суд установил, что врач ненадлежащим образом исполнила профессиональные обязанности, что привело к перфорации стенки кишечника пациента.

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