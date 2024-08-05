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В Казани в рамках капремонта домов установят 149 новых лифтов

В рамках программы капитального ремонта в Казани установят 149 новых лифтов в 53 домах. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства городского исполкома Василий Лысачкин.

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