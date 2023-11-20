Бюджет России 2024-2026: в Госдуме рассказали, на что государство потратить деньги Ирэн ОрлонскаяНа прошлой неделе, в пятницу 17 ноября 2023 года, парламент Российской Федерации в третьем чтении наконец-то рассмотрел закон о федеральном бюджете на будущий 2024 год.