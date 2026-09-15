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Вот история

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Августовская дефляция как передышка перед осенним скачком цен

Августовская дефляция как передышка перед осенним скачком цен

Когда видишь в сводках слово «дефляция», на мгновение кажется, что экономика наконец-то выдохнула. Последний месяц лета действительно принес небольшое снижение потребительских цен — всего на 0,08%.

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