В РФ возник избыток китайских машин на складах автодилеров

На российском авторынке произошло затоваривание складов китайскими машинами. По оценкам экспертов и участников отрасли, ввезенных в страну автомобилей хватит, чтобы удовлетворять рынок до апреля, сообщает «Коммерсант» 26 декабря.
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