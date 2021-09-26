Медвежий угол

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"Прогрессивная общественность" не меняется...

"Прогрессивная общественность" не меняется...

автор - Школа экзорцистов Сегодня я пишу пост по заказу моих дорогих читателей и почитателей.

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Анатолий
странная инфа в статье, похоже нет правды, есть ведь разговор записанный. там совсем по другому все выглядит. А заказных статей полно. читай просто кому это выгодно и всё.
Хакимжон Ходжамов
Кто против профессора , скатертью дорога ! Просим на выход в толерантную гейропу или вообще в США .
Леонид
Малолетняя, мужеподобная дура с радужными лентами была возмущена действиями профессионала, который, возможно, и спас толераснутую на всю голову идиотку.

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