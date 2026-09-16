ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Киев готов к отопительному сезону лишь на 40%. Об этом 16 сентября сообщило украинское издание "Левый берег" со ссылкой на бывшего руководителя Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергея Сухомлина.