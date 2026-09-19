Орловцам предложили создать копию картины Абрама Архипова с помощью пастели

Уже в это воскресенье, 20 сентября в 15:00 орловцы смогут попробовать себя в новом жанре творчества – создание картин с помощью сухой пастели.
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