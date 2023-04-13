Слово и дело

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Рианна выкупила просторные апартаменты Мэттью Перри за 21 млн долларов

Рианна выкупила просторные апартаменты Мэттью Перри за 21 млн долларов

Певица Рианна совершила громкую покупку в честь скорого пополнения в семье. Беременная звезда приобрела шикарный пентхаус стоимостью 21 миллион долларов.

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