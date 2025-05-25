История и археология: В детстве лечился геометрией от мигреней, в 12 доказывал теоремы, а в 30 ушёл из науки: Почему в России называли «французским мудрецом» Блеза Паскаля

Труды этого выдающегося французского ученого, стоявшего у истоков современной физики и математики, получили известность еще при его жизни, а его философские идеи до сих пор являются предметом восхищения многих образованных людей, хотя Блез Паскаль не оставил ни одного цельного философского трактата, не опубликовал ни одного философского произведения за свою относительно короткую жизнь.