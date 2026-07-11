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Линдси Вонн показала, как тренируется со штангой: «Впереди еще долгий путь, но моя сила возвращается»

Американская горнолыжница Линдси Вонн  показала, как занимается со штангой в зале. В марте 41-летняя Вонн возобновила тренировки после перелома ноги, полученного на Олимпиаде-2026 в Италии.

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