Перипетии судьбы американских президентских выборов. Часть 2

Предвыборная гонка в США набирает свои обороты. Более того, она приобретает вид детективного жанра, однако с детективными романами её разнит то обстоятельство, что в первом случае решается судьба человека, семьи, рода, а здесь решается судьба нации и государства.
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