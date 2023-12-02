За неделю ВС РФ улучшили положение на Донецком и Купянском направлении

С 25 ноября по 2 декабря ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, а также по арсеналам, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.
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