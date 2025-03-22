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ЦТАК: Шойгу передал Ким Чен Ыну важное личное послание от Путина

ЦТАК: Шойгу передал Ким Чен Ыну важное личное послание от Путина

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе встречи, состоявшейся накануне в Пхеньяне, передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну важное личное послание и приветственные слова от президента Владимира Путина.

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