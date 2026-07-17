Россельхознадзор заподозрил контрабанду армянских цветов через Иран

Российское ведомство попросило Тегеран временно остановить сертификацию цветочной продукцииРоссельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой временно приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на цветы, предназначенные для отправки в Россию.