Россельхознадзор заподозрил контрабанду армянских цветов через Иран

Российское ведомство попросило Тегеран временно остановить сертификацию цветочной продукцииРоссельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой временно приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на цветы, предназначенные для отправки в Россию.
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