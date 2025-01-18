Минобороны: ВС РФ освободили Петропавловку и Времевку в ДНР

Села Петропавловка и Времевка в ДНР перешли под контроль российских войск, сообщает Минобороны РФ.По информации министерства, бойцы российской группировки войск «Центр» выбили противника из Петропавловки.
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