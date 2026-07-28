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Победителями конкурса «Народный доктор» в июне стали педиатр из Иванова, массажист из Кохмы и фельдшер ФАПа из Юрьевецкого района

Победителями конкурса «Народный доктор» в июне стали педиатр из Иванова, массажист из Кохмы и фельдшер ФАПа из Юрьевецкого района

Определены победители конкурса «Народный доктор» в июне. Наибольшее число благодарностей и голосов поддержки пациентов получили участковый врач-педиатр детской поликлиники №7 в Иванове Валерия Миронова, массажист физиотерапевтического отделения консультативно-диагностического отделения детской поликлиники в Кохме Елена Андреяненкова и заведующая ФАПом в деревне Щекотиха Юрьевецкого района Ольга Бакова.

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