Соболев не считает себя лучшим нападающим России: «Да ну, какой лучший. Неправда»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что не считает себя лучшим форвардом России. В матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Акрона» (5:0) Соболев сделал дубль и отдал результативную передачу на Джон Джона.