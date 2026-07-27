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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев не считает себя лучшим нападающим России: «Да ну, какой лучший. Неправда»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что не считает себя лучшим форвардом России. В матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Акрона» (5:0) Соболев сделал дубль и отдал результативную передачу на Джон Джона.

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