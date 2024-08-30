Артур Мухгалиев сорвал наступление ВСУ и не допустил прорыва обороны

Самоотверженность, высочайший профессионализм и внимательность старшего лейтенанта Артура Мухгалиева, своевременно обнаружившего скопление сил украинских неонацистов, позволили сорвать готовящееся наступление ВСУ.
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