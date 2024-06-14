Новостройки России привлекают IT-специалистов, медиков и блогеров

В девелоперской компании «Мармакс» выяснили, что покупателями недвижимости в новостройках бизнес-класса преимущественно в западной части России чаще всего становятся молодые IT-специалисты с высоким уровнем дохода.
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