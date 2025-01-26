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Диана Панченко о легитимности власти: выборы Зеленского и других политиков

Диана Панченко о легитимности власти: выборы Зеленского и других политиков

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X поставила под вопрос легитимность президента Зеленского и других мировых лидеров после комментариев Каи Каллас об Александре Лукашенко.

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Комментарии
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Eduard
Кая Каллас вам не расказала как в Эстонии выбирают?Обычный подкуп избирателейдешовыми ручками и спичкаии,а Президента &quot;выбирают&quot; партии,якобы народ им дал это право.Это обычный междусобойчик,сегодня вы их выбирите,завтра они вас.Причем народ не помнит,что бы им это право дал! Мошейничество очередное.Вся Евррпа на лжи держится,людей за идиотов держат.Выборы в Белорусмии никак Европы не касается,пустт своими занимаются!
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