Диана Панченко о легитимности власти: выборы Зеленского и других политиков

Eduard

Кая Каллас вам не расказала как в Эстонии выбирают?Обычный подкуп избирателейдешовыми ручками и спичкаии,а Президента "выбирают" партии,якобы народ им дал это право.Это обычный междусобойчик,сегодня вы их выбирите,завтра они вас.Причем народ не помнит,что бы им это право дал! Мошейничество очередное.Вся Евррпа на лжи держится,людей за идиотов держат.Выборы в Белорусмии никак Европы не касается,пустт своими занимаются!