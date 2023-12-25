Ямальские первоклассники заговорят по-английски

В следующем году в ЯНАО откроют сразу шесть билингвальных классов для первоклашек. Изучать программу начальной школы на английском будут 150 детей в Новом Уренгое, Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске, Надыме и Губкинском, сообщила пресс-служба главы округа.
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