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Почеттино о Мудрике: «Уникальный игрок. Он прилагает огромные усилия, чтобы интегрироваться в «Челси»

Почеттино о Мудрике: «Уникальный игрок. Он прилагает огромные усилия, чтобы интегрироваться в «Челси»

«Жизнь этих ребят [Мудрика и Джексона] изменилась в очень молодом возрасте. За них платят большие деньги, многое меняется по сравнению с тем, откуда они приходят.

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