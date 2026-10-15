В Краснодарском крае суд удовлетворил требования Минприроды региона о возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира и среде их обитания, в объеме около 34,3 млрд рублей в результате крушения танкеров в Керченском проливе в 2024-м.
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