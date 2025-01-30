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За рулем

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В Китае готовят бренд роскошных автомобилей, который потягается с Rolls-Royce

В Китае готовят бренд роскошных автомобилей, который потягается с Rolls-Royce

Автомобильный концерн Great Wall Motor (GWM) пытается протиснуться в мир лакшери и готовит новую премиальную марку Confidence Auto, которую будет позиционировать выше существующих в группе марок, таких как Haval, WEY, Tank и Ora.

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